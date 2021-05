Vers un Final Four en Ligue des Champions ?

La Ligue des Champions va changer à partir de 2024. Fin de la phase de groupes, 36 équipes au lieu de 32, et une sorte de championnat avec 10 matches par équipes. Les huit clubs les plus performants iront directement en huitième de finale. Les huit autres tickets se gagneront dans une formule à définir. Mais cela ne devrait pas être le dernier changement. Selon les informations du New York Times, l’UEFA penserait à instaurer un Final Four en Champions League. “Cette option serait instaurée sur le même format que celui de l’Euroligue en basket.” C’est-à-dire, une semaine de compétition dans la même ville européenne avec des animations et évènements divers. Les demi-finales se joueraient donc sur un seul match.