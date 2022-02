Revue de Presse PSG : ASSE, Mbappé, Messi, notes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 27 février 2022. La victoire parisienne face à l’ASSE (3-1), Kylian Mbappé entre un peu plus dans l’histoire des Rouge & Bleu, Leo Messi de nouveau passeur décisif et les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, Le Parisien met en avant la performance de Kylian Mbappé lors de la victoire face à l’AS Saint-Etienne (3-1). Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, le numéro 7 des Rouge & Bleu est impliqué dans les trois buts de son équipe. Surtout, il égale Zlatan Ibrahimovic (156 réalisations) au classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club. Il est seulement devancé par Edinson Cavani et ses 200 buts. Pourtant en fin de première période, une légère inquiétude planait au-dessus du Parc des Princes lorsque le champion du monde 2018 a tenté de sauver un ballon trop long de son capitaine, Marquinhos. « Mains sur les genoux, grimace sur le visage, à cet instant l’attaquant a inquiété tous les supporters parisiens. » Finalement, quelques secondes plus tard, le joueur de 23 ans a permis à sa formation de retourner aux vestiaires avec un score de parité.

En seconde période, Kylian Mbappé a inscrit un doublé, sur une nouvelle passe décisive de Leo Messi, et a égalé la performance du Suédois. « S’il n’avait fallu que 180 matchs à Ibrahimovic pour atteindre ce total, un soir de mai 2016, l’attaquant tricolore en aura eu besoin de 205. C’est un meilleur temps de passage que Cavani qui n’avait inscrit son 156e but qu’après 226 rencontres, en janvier 2018. Le Suédois reste donc le plus efficace avec une moyenne de 0,87 but par match contre 0,76 à Mbappé. » Sa prestation face aux Verts a été ponctuée d’une incroyable passe décisive de l’extérieur du pied pour Danilo Pereira. Après un hommage du CUP avec une banderole : « De Bondy à Paris Kylian ton histoire s’écrit ici », l’international français a reçu l’ovation du Parc des Princes au moment de sa sortie en fin de match.

Image : Le Parisien

Le quotidien francilien revient plus en détails sur la performance des hommes de Mauricio Pochettino. Après une défaite sur la pelouse du FC Nantes (1-3) le week-end dernier, le PSG s’est relancé devant son public. Le trio offensif, Messi-Neymar-Mbappé, a été aligné pour la 10e fois de la saison et « il atteint enfin les 50 % de victoires (5 succès, 3 défaites, 2 nuls). » Une bonne nouvelle à l’approche du huitième de finale retour de la Ligue des champions face au Real Madrid (9 mars). Surtout, la prestation de Leo Messi est à souligner. Déjà auteur de trois passes décisives face à l’ASSE (3-1) lors du match aller, l’Argentin s’est de nouveau montré performant face aux Verts avec deux offrandes pour Kylian Mbappé. Même s’il ne peut plus réitérer ses exploits du passé, le septuple Ballon d’Or « rassure enfin sur cette capacité à déséquilibrer à lui seul une défense. » De son côté, Neymar Jr continue à glaner du temps de jeu après sa longue blessure à la cheville. Pourtant, ce match face aux Stéphanois avait mal débuté avec une accumulation d’erreurs défensives qui a finalement permis à Denis Bouanga d’ouvrir le score (16e). « Pour la 13e fois de la saison en 37 sorties, le PSG était mené. Et pour la 10e fois sur ce total, il n’a finalement pas perdu. »

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 5.5 – Kehrer 2.5 (Di Maria, 5), Marquinhos 6, Kimpembe 7, Mendes 5 – Gueye 5, Danilo 5.5, Wijnaldum 3.5 – Messi 7.5, Mbappé 8.5, Neymar 6

De son côté, L’Equipe met en lumière la performance parisienne face aux Stéphanois. Et ce type de prestation « peut réconcilier le PSG avec la partie la plus aigrie de son public », qui avait exprimé son mécontentement ces derniers temps. Menés rapidement par les Verts, les Parisiens ont fait preuve d’un gros mental pour réagir immédiatement grâce à un duo Messi-Mbappé renversant. Ils ont ainsi « entamé leur préparation vers le huitième de finale retour de Ligue des champions à Madrid sur des bases qui témoignent d’un appétit féroce et intact. » Même s’il est apparu un peu en-dessous par rapport à ses compères d’attaque, Neymar Jr revient peu à peu dans le paysage parisien. Il a affiché un bon visage en première période, avant de toucher le poteau en fin de match (79e). Le Brésilien « retrouve des jambes et des sensations », tout le contraire d’Ángel Di Maria et Mauro Icardi. Remplaçant au coup d’envoi, El Fideo a buté sur Paul Bernardoni. Et à quelques jours du match face aux Madrilènes, « il apparaît peu probable que l’entraîneur parisien modifie son 4-3-3 de départ pour évoluer en 4-2-3-1 » comme ce fut le cas face à l’ASSE.

Le quotidien sportif revient également sur la prestation de Kylian Mbappé. Pour son dernier match avant le 8e de finale retour de la Ligue des champions (il sera suspendu face à l’OGC Nice le week-end prochain), le champion du Monde 2018 a livré un grand match comme en témoigne son offrande pour Danilo Pereira. « Quel joueur sur le continent peut délivrer cet extérieur du droit digne de Ricardo Quaresma ? Quel joueur peut se targuer d’avoir autant progressé dans la lecture du jeu et dans son jeu de passes ? Ils sont peut-être cinq dans le continent, pas beaucoup plus », se demande le quotidien. Salué par le CUP avec une banderole, il en faudra plus pour convaincre le joueur de 23 ans de rester et « on ose à peine imaginer l’an prochain le vide potentiel laissé par le gamin de Seine-Saint-Denis. » Autre point positif de la soirée, son entente avec Leo Messi sur le terrain. Le Français aura désormais onze jours pour préparer la rencontre face au Real Madrid.

Le match de Leo Messi est également salué par le quotidien sportif. À l’image de Kylian Mbappé, l’Argentin a permis aux Parisiens de revenir dans la rencontre avec deux passes décisives. « Deux mouvements marqués de son empreinte qui confirment à la fois qu’il est sur la bonne voie athlétiquement et qu’il conserve sa patte unique. » Il a ainsi délivré ses 9e et 10e passes décisives en Ligue 1 et occupe la tête du classement des meilleurs passeurs de Ligue 1 aux côtés de Kylian Mbappé. Cependant, il a encore manqué d’efficacité devant les buts de Paul Bernardoni. Après un début de match poussif, la Pulga a réussi à contourner le pressing des Verts et les trois offensifs se sont cherchés constamment pendant la rencontre. « Un cocktail susceptible de faire mouche à tout moment. »