Degorre favorable à une arrivée de Bernardo Silva au PSG

Le mercato estival se clôturera dans une dizaine de jours et le PSG devrait encore pas mal bouger ses pions, notamment dans le sens des arrivées. Plusieurs pistes, à l’image de celle menant à Milan Skriniar, semblent en stand-by, voir entérinées. Mais selon divers sources concordantes, Luis Campos pourrait tenter un ultime coup des plus osés. En effet, le décideur portugais souhaiterait attirer Bernardo Silva avant le 1er septembre prochain.

Un joueur en trop ?

Une option qui parait d’emblée très délicate, surtout au vu des dernières informations sur ce dossier. Néanmoins, en cas de venue, beaucoup s’interrogent sur la pertinence de cet éventuel recrutement. Il faut dire que le secteur offensif rouge et bleu est déjà particulièrement bien pourvu. Mais pour Damien Degorre, qui s’exprime sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, un tel joueur est toujours un atout : « Je ne pense pas qu’abus de richesses soit nuisible au PSG. Aujourd’hui, vu l’effectif de Manchester City, il est remplaçant. C’est un joueur d’une telle qualité qu’il peut faire du bien lorsqu’un joueur de devant est blessé. Donc pourquoi pas. Maintenant, il ne faut pas que cela se fasse à n’importe quelle condition. Et est-ce que le PSG est capable aujourd’hui de réunir ces conditions, c’est une autre question. Un départ de Neymar pour voir venir Bernardo Silva ? Non non, cela n’est pas une option. »