Delort : « Galtier au PSG ? Je pense qu’il va réussir »

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la période estivale aura été très agitée du côté du PSG. Avec la prolongation de Kylian Mbappé en point d’orgue le 21 mai dernier, beaucoup de choses ont changé au club, à commencer par le coach. Exit Mauricio Pochettino et place à Christophe Galtier. Un choix qui a, d’ailleurs, été énormément commenté. Si des doutes persistent pour certains, ce n’est nullement le cas d’Andy Delort.

« Ça va le faire »

En effet, invité de l’émission L’Equipe du Soir ce mercredi, l’avant -centre de l’OGC Nice s’est exprimé sur le cas de son ancien coach. Et pour lui, cela ne fait aucun doute, Christophe Galtier a tout pour réussir au PSG : « C’est un coach avec du caractère et je pense qu’il va réussir là-bas. C’est quelqu’un qui sait ce qu’il veut. Et avec ses mots et son caractère, je pense que ça va le faire. »