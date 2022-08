Le PSG est en passe d’accueillir sa quatrième recrue de la saison 2022-2023. Après Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, Renato Sanches va venir renforcer l’entrejeu de Christophe Galtier. En conférence de presse, le coach parisien a confirmé l’arrivée de son ancien joueur au LOSC. Une recrue à faible coût puisque les dirigeants parisiens auraient dépensé au moins 15M€ pour racheter la dernière année de contrat du joueur chez les Dogues.

« Sanches a ce potentiel physique où il est capable de perforer »

Interrogé sur le plateau de L’Equipe du Soir, Didier Roustan a donné son ressenti sur l’arrivée de l’international portugais. Il estime notamment que le recrutement du joueur de 24 ans est important pour Christophe Galtier : « Je pense que c’est un joueur qui rassure parce qu’il a ce potentiel physique où il est capable de perforer, de passer une ligne en force et d’être très puissant. Un joueur de ce profil a peut-être manqué au PSG dans certains moments difficiles quand il fallait mettre une pression particulière à l’adversaire. Pour moi, Verratti c’est plus fort mais c’est un autre registre. Vitinha, je le trouve très bien, au Trophée des Champions en tout cas. Je pense que c’est important pour Christophe Galtier qui le connaît bien. Quand tu arrives dans un club, c’est important aussi d’avoir des joueurs que tu connais parfaitement. Il va y avoir une tendance portugaise au PSG avec Campos, et ce n’est pas forcément un défaut. C’est un bon joueur, effectivement à ce prix-là, il a une grande volonté et il est encore jeune (24 ans). Je ne dis pas que c’était indispensable mais ça me paraît être une opportunité qui peut être intéressante et qui peut faire varier les plaisirs. Pour être titulaire, il faut voir. Il le sera peut-être parfois ou il jouera des bouts de matches. Moi, je ne suis pas un fan absolu du joueur mais je reconnais que dans certains moments ou certains matches, c’est pas mal de l’avoir à ses côtés pour mettre du rythme ou passer des lignes. »