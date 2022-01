Demoncy : « Le PSG, le meilleur centre de formation français »

Formé au PSG, Yohan Demoncy a passé neuf ans au sein des Rouge & Bleu (2009-2018). Mais le milieu de terrain (25 ans) n’a jamais eu la chance de joueur officiellement avec l’équipe première. Il était de l’équipe qui a atteint la finale de la Youth League 2016 battue par Chelsea (1-2). Pour PSG TV, l’actuel joueur du Paris FC est revenu sur ses années parisiennes.

« C’était une vraie fierté de rejoindre le plus grand club de ma région, car il était également le meilleur centre de formation français, comme c’est encore le cas aujourd’hui. Je débarquais de mon petit club où j’étais le meilleur joueur. Une fois au Paris Saint-Germain, je n’étais entouré que de très bons joueurs. Quitter ma famille et mes amis n’était pas forcément évident à vivre la première année mais avec le temps, je m’y suis fait. Mon premier contrat pro ? Avec du recul, c’était une sorte d’aboutissement et une vraie fierté. Je savais aussi qu’il ne s’agirait que d’une simple étape. Même une fois le document paraphé, je n’ai jamais cessé de me donner à fond lors des entraînements et d’être le plus performant possible lors de chaque match. Devenir professionnel est une chose, le rester en est une autre ! Travail et sérieux sont les clés de la réussite pour rester dans le circuit.«

Yohan Demoncy qui a aussi dévoilé ce qu’il a retenu de son passage au PSG. « La soif de gagner ! Au Paris Saint-Germain, on se doit de toujours être performant, tout en entretenant une certaine qualité de jeu. Vu de l’extérieur, ça paraît simple, mais il faut le vivre pour le comprendre et l’acquérir. Une fois que l’on quitte le club, ce n’est pas toujours évident car certaines équipes privilégient la gagne à la qualité de jeu. C’est ainsi que l’on se rend compte de la chance que nous avions d’évoluer au sein du PSG. Le joueur qui m’a le plus impressionné ? Thiago Motta ! Ce n’est pas forcément le joueur que je regardais le plus à la base mais une fois à ses côtés, j’ai pris conscience de ses qualités et surtout de son apport positif pour l’équipe. Il était très important dans l’équilibre du bloc-équipe. J’essaye de m’inspirer de son jeu lorsque j’évolue avec le Paris FC. »