Dernière ligne droite dans les négociations entre Everton et le PSG pour Gueye

Lors de ce mercato estival, le Paris Saint-Germain a clairement la volonté de réduire son effectif et souhaite se séparer de nombreux éléments. Parmi lesquelles on retrouve des joueurs comme Ander Herrera, Julian Draxler, Thilo Kehrer ou encore Idrissa Gueye. Si les quatre premiers cités n’ont toujours pas trouvé de point de chute, le numéro 27 parisien semble plus proche que jamais d’un départ.

Un transfert qui pourrait être effectif cette semaine

Trop irrégulier depuis son arrivée dans la capitale, l’international sénégalais est invité par la direction parisienne à aller voir ailleurs. Si le milieu de terrain a été dans un premier temps réticent à cette idée, celui-ci a ouvert la porte à un départ vers Everton et est tout proche de s’y engager. En effet selon les informations de Fabrizio Romano, les négociations entre le club de la Mersey, le PSG et Gana Gueye seraient dans leur “phase finale”. Selon toutes vraisemblances, le transfert du joueur devrait être effectif cette semaine. Le prix de cette transaction n’a pas filtré, mais le joueur est estimé à 12M€ selon le site internet Transfermarkt. Cela permettrait au Paris Saint-Germain de récupérer une indemnité de transfert pour un joueur qui sera en fin de contrat en juin 2023.