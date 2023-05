Une rechute pour Nuno Mendes ?

En plus de la défaite face au FC Lorient (1-3) ce week-end, le PSG a perdu Nuno Mendes, qui est sorti sur blessure en fin de rencontre.

Le PSG vit une saison 2022-2023 éprouvante mentalement. À cinq journées de la fin du championnat, le club parisien reste toujours leader avec cinq unités d’avance sur l’Olympique de Marseille mais ne montre aucune sérénité dans le jeu. Et Christophe Galtier pourrait être privé d’un joueur important dans ce sprint final. Absent il y a dix jours face à l’Angers SCO en raison de douleurs musculaires, Nuno Mendes faisait son retour à la compétition face aux Merlus. Entré en jeu à la 56e minute en lieu et place de Juan Bernat, l’international portugais a dû laisser ses partenaires à neuf en fin de rencontre. En effet, le latéral gauche de 20 ans a quitté la pelouse en se touchant la cuisse.

🚨 Nuno Mendes est à priori FORFAIT contre l’ESTAC ❌🇵🇹



(Le Parisien) pic.twitter.com/vOwVDFGs9C — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 1, 2023

Vers un forfait face à Troyes

Une bien mauvaise nouvelle pour l’ancien du Sporting sujet à de nombreuses blessures musculaires depuis le début de la saison. Et selon RMC Sport, Nuno Mendes n’a pas pu participer à l’entraînement avec ses coéquipiers ce lundi. « Au club on craint une rechute », précise le média sportif. Reste désormais à connaître la durée d’indisponibilité du numéro 25, qui a tendance à récupérer assez rapidement de ses pépins physiques. De son côté, Le Parisien évoque un possible forfait face à Troyes ce dimanche (20h45 sur Prime Video) en conclusion de la 34e journée de Ligue 1. Cette saison, Nuno Mendes a manqué dix rencontres avec les Rouge & Bleu pour blessure musculaire. Lors de la Coupe du monde avec le Portugal, le natif de Sintra avait été touché sévèrement à l’ischio-jambier et avait manqué 50 jours de compétitions.