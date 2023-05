Cet été, le PSG aura comme objectif de renforcer sa défense centrale. Dans cette optique, un nom est annoncé dans le viseur des dirigeants parisiens, Kim Min-jae. Mais un club aurait déjà entamé des discussions.

Avec les absences de Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele, qui peut jouer en défense centrale, le PSG joue avec Danilo Pereira, milieu de terrain de formation, en défense centrale. Le Portugais accompagne Sergio Ramos et Marquinhos dans la défense à trois de Christophe Galtier. L’Espagnol (37 ans), en fin de contrat le 30 juin, ne sait pas s’il sera Parisien pour une troisième année. Pour Presnel Kimpembe, il ne devrait pas faire son retour sur les terrains avant l’automne. Dans cette optique, les décideurs parisiens sont à la recherche d’un défenseur central supplémentaire, Milan Skriniar devant être la première recrue estivale des Rouge & Bleu. Le nom de Kim Min-jae a été avancé.

A voir aussi : Le PSG en concurrence avec un club anglais pour Kim Min-jae

Manchester United prêt à lui faire un pont d’or

L’international sud-coréen (26 ans) réalise une très bonne saison avec Naples, le club napolitain ayant été sacré champion d’Italie 33 ans après son dernier titre. Des performances qui n’ont pas laissé insensible les plus grands clubs d’Europe. L’ancien du Besiktas serait dans le viseur du PSG, de Manchester United ou de Liverpool notamment. Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants mancuniens auraient eu des discussions avec l’entourage du joueur il y a quelques semaines. Les contours d’un futur contrat y ont été évoqués assure le média footbalistique, qui indique que les Red Devils auraient « soumis une offre colossale sur le plan salarial aux proches du joueur. Ce dernier toucherait, dans le cas où il venait à rejoindre Old Trafford, des émoluments dignes d’un attaquant vedette. » Même s’il se sent bien à Naples, il rêve de jouer en Premier League. Un dossier qui ne fait que commencer.