L’été 2023 du PSG s’annonce très chaud. Il risque d’avoir beaucoup de mouvements au sein de l’effectif des Rouge & Bleu. Neymar envisagerait de plus en plus de partir alors que les négociations avec Sergio Ramos pour une prolongation seraient ralenties.

Au PSG depuis 2017 et encore sous contrat jusqu’en juin 2027, Neymar voulait dans un premier temps honorer son contrat avec les Rouge & Bleu. Actuellement en rééducation après son opération à la cheville, le Brésilien doit reprendre la course d’ici trois semaines et retrouver l’entraînement collectif en juillet. Concernant son avenir, il aurait ouvert la possibilité d’un départ de Paris cet été. De son côté, le PSG ne serait pas contre s’en séparer et envisagerait même un prêt avec option d’achat. Selon les informations de Relevo, le Brésilien (31 ans) envisagerait très sérieusement de quitter le PSG lors du mercato estival. Ce dernier est déçu des critiques des supporters parisiens à son égard. Matteo Moretto explique que pour l’instant, aucune négociation n’est en cours avec aucun club.

Le PSG souhaite conserver Sergio Ramos mais…

Hier, le Mundo Deportivo indiquait que les négociations entre Sergio Ramos et le PSG pour une prolongation de contrat d’un an étaient à un stade avancé. De son côté, Matteo Moretto assure que le PSG souhaiterait bien poursuivre l’aventure avec le défenseur central espagnol (37 ans) mais les derniers évènements autour du club ont ralenti les négociations. L’Arabie saoudite n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier, avec une offre avec un salaire de 50 millions d’euros par an. Si jamais il refuse cette proposition, le pays du Golfe reviendra à la charge assure Relevo. Ce dernier évoque enfin le dossier Randal Kolo Muani. Comme RMC Sport, il confirme l’intérêt du PSG, du Real Madrid, de Manchester United et du Bayern Munich. Matteo Moretto parle d’une demande d’au moins 80 millions d’euros de l’Eintracht Francfort pour lâcher son attaquant.