Le PSG et la Ligue 1 en soutien au Bleuet de France

Samedi soir (21 heures, Canal Plus Décalé), le PSG se déplace à Bordeaux dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Une 13e journée durant laquelle le championnat de France se mobilise en faveur du Bleuet de France pour venir en aide aux victimes de guerres et d’attentats. Les Rouge & Bleu afficheront leur soutien « au Bleuet de France à travers le flocage des maillots de ses joueurs et le port du Bleuet par le staff lors de la rencontre face à Bordeaux« , indique le PSG sur son site internet. La fleur de Bleuet sera portée également par les arbitres, délégués, journalistes et personnels des clubs.