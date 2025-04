Le PSG se mobilise pour les étudiants en difficulté

Comme depuis plusieurs années, le PSG, via le Fonds de Dotation Paris Saint-Germain – et Linkee – Entraide Étudiante a organisé hier après-midi, sa PSG For Communities pour venir en aide aux étudiants en difficulté.

Hier après-midi, la 10ème édition de la Cantine Solidaire et le 2ème Forum de l’Aide Étudiante, a été organisé au sein du Parc des Princes pour les jeunes et étudiants parisiens en difficulté. Dans un communiqué, le club de la capitale plus de 2 500 étudiantes et étudiants en situation de précarité ont pu bénéficier de paniers alimentaires distribués par des centaines de bénévoles mobilisés pour l’occasion. « Le PSG a mis à disposition le Parc des Princes, mobilisé ses ressources et activé la puissance de son réseau pour cette journée d’entraide, de partage et d’inclusion. Le Club a pu compter sur le soutien de la championne du monde du judo, Margaux Pinot, des joueurs de l’équipe masculine de football, Bradley Barcola et Presnel Kimpembe, mais aussi des jeunes du Centre de Formation du Paris Saint-Germain pour porter haut les valeurs du sport solidaire. »

« Le PSG n’est pas seulement un club de football : c’est une force collective au service de celles et ceux qui en ont le plus besoin »

Fabien Allègre, Vice-Président du Fonds de Dotation PSG a évoqué ce choix du PSG d’organiser cette journée au sein de son antre mythique. « En ouvrant à nouveau les portes du Parc des Princes à plus de 2500 étudiants, nous confirmons que la situation ne fait que s’aggraver et clamons haut et fort que soutenir les étudiants en difficulté, c’est investir dans l’avenir avec humanité et détermination. Le Paris Saint-Germain n’est pas seulement un club de football : c’est une force collective au service de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Julien Meimon, Président de Linkee – Entraide Étudiante a également salué cette journée. « Linkee, ce sont des milliers de bénévoles, des repas, mais surtout une conviction : personne ne devrait avoir faim en faisant des études. Cette collaboration avec le PSG est la preuve que solidarité et impact peuvent se conjuguer à grande échelle.«