PSG : Pourquoi Désiré Doué a choisi le numéro 14 ?

Le PSG a organisé un live sur le réseau Discord, l’occasion pour Désiré Doué de s’exprimer. Entre sa légende préférée, son arrivée ou encore son amour pour le club de la capitale, l’ancien rennais s’est confié.

Après quelques mois en tant que joueur du PSG, Désiré Doué ne parvient pas à trouver sa place sur le terrain sous les ordres de Luis Enrique. Toutefois, en dehors du cadre sportif, l’ancien du Stade Rennais a clamé son amour pour le Paris Saint-Germain : « J’ai toujours aimé le PSG. C’est le plus grand club français. C’est un rêve de pouvoir jouer au PSG, et je suis très, très content« , a-t-il confié avant d’évoquer dans quelles conditions s’est faite son arrivée : « Mon arrivée a été dans le speed après les JO. Cela s’est très bien passé, mais ça a été mouvementé« . Toujours au cours du live sur le Discord du PSG, Désiré Doué a été interrogé sur son ressenti sur ses débuts au Parc des Princes : « Mes premiers pas au Parc des Princes, c’était magnifique. Tout le monde m’a applaudi, et je remercie les supporters« . Enfin, l’international Espoirs Français a dévoilé sa légende préférée du PSG en expliquant son choix du numéro 14 : « Je n’en ai pas qu’une seule. Mon idole est Neymar. Une légende que j’ai aimée est Blaise Matuidi. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai pris le numéro 14« .