Après deux matches nuls consécutifs, le PSG aborde une semaine intense avec des belles affiches au Parc des Princes en Ligue des champions et en Ligue 1. Des rencontres qui s’annoncent déterminantes dans ces différentes compétitions.

Si les joueurs de Christophe Galtier restent sur deux matches nuls consécutifs, face au Benfica Lisbonne (1-1) et le Stade de Reims (0-0), ils devront vite se remobiliser avec deux nouvelles rencontres au programme lors des 7 prochains jours. Une semaine qui s’annonce cruciale aussi bien en Ligue des champions qu’en Ligue 1. Et pour cela, les Parisiens devront afficher un visage plus conquérant que celui perçu depuis quelques semaines.

Des chocs face à Benfica et l’Olympique de Marseille au programme

Les joueurs du PSG retrouveront la compétition dès ce mardi (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1) avec la réception du Benfica Lisbonne à l’occasion de la 4e journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Et dès ce lundi, veille de match, Christophe Galtier et un joueur parisien se présenteront en conférence de presse depuis le Parc des Princes à 17h. Quelques heures auparavant, le club de la capitale s’entraînera au Camp des Loges à partir de 11h. Une séance ouverte aux médias pendant les 15 premières minutes. L’occasion de voir si Lionel Messi retrouvera ses coéquipiers à l’entraînement.

Après une journée de repos jeudi, Kylian Mbappé et ses coéquipiers se prépareront pour un nouveau choc. En effet, dimanche, la 11e journée de Ligue 1 se clôturera avec le Classique entre le PSG et l’Olympique de Marseille au Parc des Princes (20h45 sur Prime Video). L’occasion parfaite pour les champions de France en titre de prendre ses distances au classement avec leurs rivaux marseillais. Voici ci-dessous le programme de la semaine des Parisiens.

Le programme de la semaine du PSG