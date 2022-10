Revue de Presse PSG : Mbappé, Messi, Benfica, nervosité…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 10 octobre 2022. Le malaise autour de la situation de Kylian Mbappé, le Français ne sera pas sanctionné avec son #PivotGang, optimisme pour la présence de Lionel Messi face au Benfica Lisbonne et la nervosité parisienne lors des matches non maîtrisés.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la publication de Kylian Mbappé sur son compte Instagram après le match nul face au Stade de Reims (0-0) avec le #PivotGang. Un message qui fait référence à son rôle de pivot au sein du PSG, un positionnement qu’il n’apprécie guère et qui est un « sujet de tension récurrent. » Lors du dernier rassemblement avec l’équipe de France, le numéro 7 du PSG avait déclaré qu’il se sentait plus libre sur le terrain chez les Bleus qu’en club : « On me demande d’autres choses ici par rapport à mon club. J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach (Didier Deschamps) sait qu’il y a un numéro 9 comme ‘Olive’ (Giroud) qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l’espace, demander les ballons. À Paris, il n’y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c’est différent », avait déclaré le joueur de 23 ans à l’issue de la victoire face à l’Autriche (2-0), le 22 septembre dernier. Et ce dimanche, après le message posté sur les réseaux sociaux, le PSG n’envisageait aucun recadrage auprès de son numéro 7, qui a seulement exprimé un ressenti et n’a ni insulté ni remis en cause les choix de Christophe Galtier, rapporte L’E. « Contacté, l’entourage du joueur n’a pas souhaité réagir. »

Même si aucune sanction ne tombera pour le joueur, cela suscite de nouvelles réactions deux semaines après sa première sortie. Le champion du monde 2018 goûte peu son positionnement en club et souhaite le faire savoir. Face au Stade de Reims, Kylian Mbappé a été positionné à la pointe de l’attaque aux côtés de Pablo Sarabia et Carlos Soler. Même s’il a tendance à dézoner, le joueur n’aura touché au final que 38 ballons et « sa participation au jeu et ses déplacements ont été très faibles. » Certaines scènes peuvent notamment rappeler les tensions aperçues au mois d’août où l’attaquant de 23 ans avait déjà exprimé à quelques reprises son mécontentement et sa nervosité. « Comme s’il prenait chaque jour un peu plus la mesure d’un décalage entre le projet promis au printemps et l’équipe mise en place. Le résultat d’un recrutement inabouti sur plusieurs postes clés. » Et notamment au poste d’avant-centre où l’arrivée d’un Robert Lewandowski était espérée. Le Français a notamment été par moment baladé sur le côté droit dans le 3-4-1-2 de Christophe Galtier afin de laisser la place à gauche à Neymar Jr, qui réalise un excellent début de saison à ce poste. « ‘Le fait est qu’aujourd’hui Kylian est le seul joueur de l’effectif qui ne joue pas à son poste avec Danilo Pereira’, souffle-t-on en interne. » De quoi générer de la frustration chez le numéro 7 alors qu’il est censé être au coeur du projet du PSG depuis sa prolongation en mai dernier.

Concernant le match face au SL Benfica ce mardi en Ligue des champions, le PSG pourrait compter sur le retour de Lionel Messi. Après avoir ressenti une contracture à un mollet mercredi dernier, l’attaquant de 35 ans avait manqué le déplacement à Reims ce week-end mais il pourrait faire son retour face au club portugais. « Ces dernières heures, les sensations de l’Argentin étaient positives et la tendance était hier à l’optimisme mais rien n’était acté et la décision sera prise à l’issue d’un ultime test » lors de l’entraînement de ce lundi, rapporte le quotidien sportif. Concernant le reste de son effectif, Christophe Galtier sera privé de Presnel Kimpembe (ischio-jambiers), Nuno Mendes (ischio-jambiers) et sans doute de Renato Sanches (cuisse).

XI probable du PSG : Donnarumma – Ramos, Marquinhos (c), Danilo – Hakimi, Vitinha, Verratti, Bernat – Messi, Mbappé, Neymar

De son côté, Le Parisien met aussi en avant le message de Kylian Mbappé et évoque « un malaise » au PSG. Après un match nul (0-0) avec beaucoup de tensions à Reims, l’attaquant parisien a une nouvelle fois stigmatisé ce rôle de pivot qui lui déplaît avec le #PivotGang. Et pourtant, le Français réalise son meilleur début de saison depuis 2018 en terme de statistique avec 11 buts inscrits en 12 matches et occupe la tête du classement des meilleurs buteurs en Ligue 1 (8 réalisations), à égalité avec son coéquipier, Neymar Jr, et le Lorientais, Terem Moffi. Mais via son compte Instagram, l’attaquant de 23 ans a préféré rajouter une couche sur le malaise perceptible depuis le début de l’exercice 2022-2023. Face aux Rémois, son « body language » ne laissait place à aucun doute, avec de la nervosité, de la nonchalance, du mécontentement sur les choix de ses coéquipiers, et de l’incompréhension lors de ses échanges avec Christophe Galtier. Surtout, le natif de Paris reste sur 2 buts marqués lors de ses 5 derniers matches, soit sa pire période d’inefficacité depuis septembre 2021.

Face à cette attitude, le Français n’est pas épargné par la plupart des supporters parisiens, « qui n’ont pas manqué de critiquer son comportement sur les réseaux sociaux. » Beaucoup voient dans son message un excès d’égoïsme susceptible « de plomber l’unité du vestiaire » ou encore une attaque frontale à Christophe Galtier, mais cela ne semble pas être le cas. Toujours selon Le Parisien, le mécontentement affiché par Kylian Mbappé correspond surtout aux promesses non tenues faites par la nouvelle direction l’été dernier, notamment au niveau du recrutement. En effet, le Français devait évoluer aux côtés d’un autre attaquant, mais le recrutement de Robert Lewandowski ou de Gianluca Scamacca n’ont pas eu lieu et le Français est positionné seul sur le front de l’attaque. « Son message n’est bien sûr pas passé inaperçu dans les rangs du PSG. Mais il n’a, semble-t-il, pas déclenché de tremblement de terre en interne », rapporte LP. Le joueur et les dirigeants ont notamment pu discuter de ce sujet lors de la séance d’entraînement ce dimanche. « L’idée est davantage de ‘positiver’ cette énergie négative pour la mettre au service des retrouvailles avec la Ligue des champions » ce mardi face au Benfica Lisbonne.

Le quotidien francilien indique aussi que Lionel Messi serait apte pour la réception du Benfica en Ligue des champions. En tout cas, la confiance est de mise à la veille du match. En effet, le septuple Ballon d’Or devrait retrouver ses coéquipiers ce lundi à l’entraînement. « Le staff parisien se montrait résolument rassurant sur son état de santé et les chances de retrouver dans le groupe Messi, dont les sensations sont bonnes, existent. » Face au club portugais, Christophe Galtier devrait conserver son système à trois défense où seul Juan Bernat prendra la place de Nuno Mendes dans l’équipe-type mise en place par le coach depuis le début de saison. Mais le schéma de jeu pourrait changer dès ce week-end face à l’Olympique de Marseille. En effet, avec la suspension de Sergio Ramos et l’absence de Presnel Kimpembe, une défense à quatre pourrait être mise en place compte tenu de la faible quantité de défenseurs à disposition du coach. « Un passage à quatre défenseurs permettrait au technicien parisien de faire souffler certains éléments dans un secteur de jeu déjà très sollicité. »

Enfin, Le Parisien revient sur la nervosité affichée par les joueurs du PSG face au Stade de Reims et fait un constat troublant. Quand les Parisiens ne maîtrisent pas un match, ils ont tendance à perdre leurs nerfs. « La moyenne de cartons pris par les joueurs parisiens grimpe dès que le scénario d’un match est défavorable. » Lors des rencontres plus accrochées, la moyenne monte à 4,3 cartons par match (dont un rouge), contre 1,7 cartons en moyenne lors des succès. Lors des trois résultats nuls de la saison (face à l’AS Monaco, le SL Benfica et le Stade de Reims), les Rouge & Bleu ont reçu 7 de leurs 13 cartons jaunes après la 90e minute de jeu. Et un joueur incarne parfaitement cette nervosité : Neymar Jr. « Il a reçu 26 cartons (jaune ou rouge) sur les 43 matchs sans victoire contre 23 sur les 115 succès que le Brésilien totalise au PSG », précise LP. De leur côté, les dirigeants parisiens ont identifié ce problème et souhaitent le corriger pour éviter de mauvaises surprises au cours de la saison. « Et comme le changement passe par l’exemple, l’attitude démontrée par Luis Campos à Reims, qui calme Verratti et reste de marbre, pourrait compter. »