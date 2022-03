Deux joueurs du PSG convoqués avec le Brésil

Après le match entre Monaco et le PSG, le dimanche 20 mars à 13 heures, la trêve internationale fera son retour. Cette dernière concernera un très grand nombre de joueurs des Rouge & Bleu. Déjà assuré de participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le Brésil doit terminer sa phase de qualification avec deux rencontres. Ce vendredi, Tite a dévoilé sa liste.

Et le sélectionneur brésilien a convoqué deux joueurs du PSG. Sans surprise, Neymar et Marquinhos font partie de la liste de la Seleçao, même si ce sont des matches pour du beurre. Les Auriverde affronteront le Chili (24 mars) et la Bolivie (29 mars).

La liste du Brésil

Gardiens : Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Défenseurs : Dani Alves (FC Barcelone), Danilo (Juventus), Alex Telles (Manchester United), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Eder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), G. Magalhães (Arsenal)

Milieux : Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Arthur (Juventus), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paqueta (OL), Philippe Coutinho (Aston Villa)