Nasser al-Khelaïfi bien présent au Parc pour PSG / Bordeaux

Le PSG a été éliminé par le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. À l’issue de la défaite de son équipe sur la pelouse du Santiago Bernabeu (3-1), Nasser al-Khelaïfi s’était rendu dans les vestiaires de l’arbitre – avec Leonardo – pour demander des explications à Danny Makkelie sur l’action du premier but du Real et le contact entre Karim Benzema et Gianluigi Donnarumma.

Alors que des rumeurs le disaient présent à Doha – au Qatar — le président du PSG est bien à Paris comme le rapporte RMC Sport. Il sera bien présent dans les tribunes du Parc des Princes dimanche après-midi (13 heures, Canal Plus Sport, Prime Video) pour la réception de Bordeaux dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Le média sportif qui indique également que le club de la capitale avait décidé de renforcer le dispositif de sécurité au Camp des Loges. « Au moins une trentaine d’hommes ont ainsi été déployés afin de prévenir d’éventuels débordements. Si tout est resté calme, les ultras du PSG risquent bien d’organiser un mouvement de contestation en marge du match de dimanche« , conclut RMC Sport.