Gonçalo Guedes avait rejoint le PSG en janvier 2017 pour 30 millions d’euros. L’international portugais n’a jamais réussi à s’imposer et n’a pas participé qu’à 13 matches avec les Rouge & Bleu. À l’été 2017, il est prêté à Valence. Convaincu par ses prestations, le club espagnol décide de le recruter définitivement à l’été 2018 pour 40 millions plus des bonus. Titulaire indiscutable, l’ancien du Benfica ne joue plus en cette fin de saison et la raison est liée au PSG.

S’il joue encore 45 minutes cette saison, Valence devra payer le PSG

Selon les informations de Radio Valencia Cadena Ser, si Gonçalo Guedes joue un 35e match cette saison en Liga, Valence devra verser cinq millions d’euros au PSG dans le cadre d’un bonus inscrit dans le contrat du joueur portugais. « Un match est considéré joué à partir de 45 minutes de jeu, donc l’attaquant pourrait toutefois être utilisé en fin de match sans problème« , indique la radio espagnole. Une information confirmée à demi-mot par l’entraîneur de Valence, José Bordalas. « Le club m’a parlé, oui. Si le club a un accord avec le joueur, on respectera la décision en cherchant toujours le meilleur pour le club.«