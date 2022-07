Après la victoire face au Kawasaki Frontale (1-2) le 20 juillet dernier, le PSG a enchaîné avec un nouveau succès (0-3) face aux Urawa Red Diamonds. Deux victoires pour ce Japan Tour 2022 auxquelles Pablo Sarabia a participé en jouant la seconde période pour le premier match et la première période pour le second. Ce dernier a même vu l’international espagnol inscrire le but de l’ouverture du score à la 16e minute. L’ancien du FC Séville a fait part de son ressenti à l’issue du match du jour : « C’est un moment difficile parce que c’est la pré-saison. C’est vrai que je me suis senti mieux aujourd’hui que lors du premier match. Je suis content pour toute l’équipe parce que nous travaillons bien avec le nouveau système, je suis content du travail de toute l’équipe« , a-t-il déclaré pour le site officiel du club.

Pablo Sarabia est ensuite revenu sur son but, inscrit à la suite d’une belle action collective, du pied droit : « Mon but ? Mauro m’a donné le ballon et j’ai senti que je pouvais faire quelque chose, le ballon était bon et c’est pour ça que j’ai essayé de frapper avec le pied droit. Ça se finit par un très beau but« .