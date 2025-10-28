Deux retours majeurs à l’entraînement du PSG

Pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, le PSG se déplace à Lorient ce mercredi (19h sur Ligue 1 +). Pour la rencontre, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur Joao Neves et Fabian Ruiz.

Ce mercredi, au Stade du Moustoir, le Paris Saint-Germain aura l’occasion de consolider sa place de leader en Ligue 1 McDonald’s face au FC Lorient. Pour cette 10ᵉ journée, Luis Enrique pourra enfin compter sur la quasi intégralité de son groupe ! Après plusieurs absences, il ne manquait plus que deux cadres : Joao Neves et Fabian Ruiz, qui n’avaient pas été convoqués pour le déplacement à Brest, bien qu’ils aient participé à l’entraînement collectif la veille de ce match. À propos de leur retour, Luis Enrique avait alors déclaré : « Ils sont très bien mais j’attends la séance d’entraînement de ce soir. Je serais très content d’avoir toute l’équipe, ce sera une très bonne nouvelle. » Cette fois, les deux joueurs devraient bien faire partie du groupe parisien, et étaient bien présents à l’entraînement de veille de match face à Lorient, confirmant les derniers bruits de couloir qui annonçaient leur retour pour cette rencontre. Seul Achraf Hakimi manque à l’appel, le PSG ayant décidé de le mettre au repos. Une excellente nouvelle pour le club, qui devrait enfin pouvoir compter sur tous ses cadres.