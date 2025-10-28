Conférence De Presse Psg

[LIVE] Luis Enrique en conférence de presse avant FCL / PSG

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane28 octobre 2025

Pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Lorient ce mercredi (19h sur Ligue 1 +). A la veille de la rencontre, Luis Enrique tient la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.

C’est en pleine semaine que la 10e journée de Ligue 1 se joue. Pour le Paris Saint-Germain, c’est un déplacement au Stade du Moustoir qui est programmé afin d’y affronter le FC Lorient ce mercredi (19h sur Ligue 1 +). A la veille de la rencontre, Luis Enrique se présente en conférence de presse d’avant-match afin de répondre aux questions des journalistes présents sur place au Campus PSG. L’opportunité pour le technicien espagnol de faire un point sur son effectif. En effet, l’ancien sélectionneur de La Roja enregistre les retours importants à l’entraînement ce mardi de Fabian Ruiz et Joao Neves. Le rendez-vous presse est à suivre en direct à partir de 13h sur le lien ci-dessous.

YouTube : PSG – Paris Saint-Germain

Tags
Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane28 octobre 2025

Articles similaires

Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi

Le PSG signe une saison de tous les records !

28 octobre 2025
Fabian Ruiz

PSG : Le point médical avant le déplacement sur la pelouse du FC Lorient, avec un seul joueur

28 octobre 2025
Luis enrique

Luis Enrique : « Chevalier numéro 1 toute la saison ? Personne a une position fixe tout au long de la saison ! »

28 octobre 2025
Ruiz hakimi neves

Deux retours majeurs à l’entraînement du PSG

28 octobre 2025
Bouton retour en haut de la page