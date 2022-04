Si les sorties de Sergio Ramos ont été trop rares cette saison, il n’en demeure pas moins que chacune d’entre elles ont été convaincantes. L’international espagnol (180 sélections) a signé l’été dernier un contrat de deux ans avec le Paris Saint-Germain, mais espère une troisième année, comme il l’a déclaré au micro de Prime Video lors d’un entretien avec Ludovic Giuly : « Mon avenir ? J’aimerais jouer entre quatre et cinq ans de plus à haut niveau puis vivre une autre expérience. J’ai deux ans à Paris, on va essayer d’en faire trois et puis on verra. Tant que le physique tient, je pense réussir à garder l’esprit concentré«

Cette éventuelle prolongation pourrait certes faire ses affaires, mais celle-ci n’enchante pas tout le monde. C’est le cas de Nabil Djellit. Sur le plateau de l’émission L’Equipe de Greg, le journaliste est revenu sur la situation de Sergio Ramos (36 ans), et une éventuelle prolongation : « La vérité du terrain pour Sergio Ramos il y en a pas vraiment eu puisqu’on l’a pas vu, quasiment pas. C’est vrai qu’à ce rythme là, il peut s’économiser, il peut prolonger dix ans. C’est pour moi une aberration économique et une aberration sportive pour le Paris Saint-Germain tout simplement« . Il a ensuite poursuivi en expliquant : « Je pense que le Paris Saint-Germain n’a plus besoin de « joueur d’appel » comme Beckham. Le Paris Saint-Germain aujourd’hui c’est une marque dans le monde ».