Sarabia : “Ramos est un grand professionnel”

Actuellement avec l’Espagne pour disputer l’Euro, Pablo Sarabia va jouer un match crucial face à la Slovaquie pour espérer atteindre les 8es de finale de la compétition. Et à la veille de cette rencontre de la 3ème journée du groupe E, le joueur du PSG a accordé un entretien à Radio Marca. Il a notamment donné son ressenti sur les récentes prestations de la Roja. “Je pense que nous jouons bien et que nous allons y arriver. On a juste besoin de marquer. On domine les matches, on les élabore bien, on presse bien. J’espère que le football nous récompensera et que nous gagnerons contre la Slovaquie (…) Nous sommes motivés et attendons avec impatience le match contre la Slovaquie pour gagner.” Pour rappel, les champions du Monde 2010 restent sur deux nuls décevants face à la Suède (0-0) et la Pologne (1-1).

Outre le prochain match de l’Espagne, Pablo Sarabia a également été questionné sur une potentielle arrivée de Sergio Ramos au PSG. Si besoin, l’attaquant parisien n’hésiterait pas à jouer un rôle d’intermédiaire. “Non, le président (Nasser al-Khelaïfi) ne m’a pas demandé le numéro de téléphone de Ramos. Je ne sais pas, nous verrons ce que Sergio Ramos va dire. Cela ne me dérangerait pas de donner le numéro de téléphone de Ramos au président. C’est un grand professionnel et une idole pour toute l’Espagne.”