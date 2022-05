Le PSG a de nouveau déçu ses supporters et les observateurs ce dimanche soir au Parc des Princes en concédant le match nul face à l’ESTAC (2-2). Rapidement en tête dans cette rencontre, les Parisiens se sont fait remonter de deux buts par les Troyens et enchaînent une troisième égalité au score de suite. Il ne reste que deux journées de Ligue 1 au Paris Saint-Germain, avec le déplacement à Montpellier et la réception du FC Metz, l’occasion pour Angel Di Maria de faire ses adieux aux fans Rouge & Bleu. Rappelons que le milieu de terrain est arrivé en 2015 et a disputé 292 rencontres et a délivré hier sa 113e passe décisive ce qui conforte sa place de meilleur passeur de l’histoire du club de la capitale. Pourtant, l’Argentin est fortement critiqué par les supporters… Ce qui n’est pas du goût de ses proches.

Le coupe de gueule de la femme de Di Maria envers les fans

En effet, Jorgelina Cardoso, la femme de Di Maria, a partagé en story un post du compte, »InsideParisien », qui s’est exprimé pour demander davantage de respect à l’égard du numéro 11 argentin :« Un peu plus de reconnaissance pour notre meilleur passeur de l’histoire du club, #PSG ». Ces mots ont semble-t-il été approuvé par la compagne du principal intéressé. À noter que cette publication a été écrite en plusieurs langues, puisqu’il a été exprimé en français, en espagnol, en anglais mais aussi en portugais… De quoi s’adresser à tous les fans du monde entier.