Kylian Mbappé est le meilleur joueur du PSG depuis le début de la saison. L’attaquant (23 ans) réalise des prestations de haute volée et porte les Rouge & Bleu. En fin de contrat le 30 juin, il assure qu’il n’a pas encore pris sa décision. Pour sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton a évoqué l’avenir de l’international français.

« Kylian Mbappé n’a pas pris sa décision, n’aurait pas pris sa décision. C’est ce qu’il a déclaré à nos confrères de Prime Video. […]Je ne suis pas vraiment convaincu de ce qu’il nous a dit mais j’ai envie d’y croire. […] Bien sûr, les dirigeants espèrent encore mais c’est surtout les supporters du PSG qui espèrent. Tout le monde a bien compris que le Paris Saint-Germain avec ou sans Kylian Mbappé ce n’est pas du tout la même chose. La seule certitude, c’est que le nouveau contrat, ce ne sera pas un investissement sur le long terme, ce serait sur une courte durée. Du côté du Real, on reste encore très optimiste et on pense que l’année prochaine Kylian Mbappé sera sous le maillot madrilène.«