Les joueurs du PSG ont enchaîné les éliminatoires pour la Coupe du Monde ces dernières semaines avec leur équipe nationale. Si certains ont eu des destins heureux comme l’Argentine de Messi, le Brésil de Neymar ou encore l’équipe de France de Kylian Mbappé, d’autres n’ont pas eu les mêmes joies et devront passer par les barrages. C’est le cas de quatre parisiens qui jouent dans deux nations : Danilo Paredes et Nuno Mendes avec le Portugal, et l’Italie de Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti. Mais le tirage au sort n’a pas été favorable pour eux, puisque deux d’entres eux n’iront pas au Qatar en 2022.

En effet dans la voie C le Portugal va rencontrer la Turquie tandis que l’Italie jouera l’Irlande du Nord. Ce qui signifie que les vainqueurs de ces deux confrontations se disputeront une place pour le mondial. On pourrait donc avoir un Portugal – Italie décisif, soit les deux derniers vainqueurs de l’Euro. Les demi-finales auront lieu le 24 mars et les finales le 29 mars.

Voie A : Ecosse – Ukraine et Pays de Galles – Autriche

Voie B : Russie – Pologne et Suède – République tchèque

Voie C : Italie – Macédoine du Nord et Portugal – Turquie