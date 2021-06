Ginola : “Le penalty de Mbappé est le résumé de son tournoi”

Kylian Mbappé n’a pas réussi son Euro. Présent dans le jeu collectif, l’attaquant a failli dans le dernier geste lors des quatre matches de l’Equipe de France dans la compétition. Hier contre la Suisse, le joueur du PSG a tiré six fois mais n’a cadré aucune frappe. Lors de la séance de tirs au but, il a vu sa tentative repoussée par le gardien suisse, Yann Sommer. Pour David Ginola, son penalty est le résumé de son Euro. “Le penalty de Mbappé restera probablement comme l’image de son Euro, lance l’ancien Parisien pour Talk Sport. Il n’a pas marqué un seul but, il est l’un des meilleurs attaquants du monde et tu t’attends à ce qu’il marque et aide son équipe à gagner des matches, comme l’a fait Benzema. Son penalty d’hier est le résumé de son tournoi