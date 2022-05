Ce lundi, la sélectionneuse de l’Equipe de France féminine – Corinne Diacre – a dévoilé son groupe pour disputer l’Euro 2022 en Angleterre (6 au 31 juillet). À cette occasion, cinq Parisiennes ont été convoquées pour cette compétition internationale : Sakina Karchaoui, Grace Geyoro, Sandy Baltimore, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Concernant, la numéro 9 des Rouge & Bleu, elle disputera sa première grande compétition internationale avec l’équipe A des Bleues, après ne pas avoir été sélectionnée en 2019 pour la Coupe du monde. Présente en conférence de presse ce lundi, Corinne Diacre, est revenue sur son choix de ne pas avoir convoqué Katoto en 2019. Elle a également donné des précisions sur l’avenir de la joueuse, qui arrive en fin de contrat, ainsi que sur la non-présence de Kheira Hamraoui dans la liste.

L’absence de Katoto en 2019

« Par rapport à 2019, il faut remettre les choses dans le contexte. Marie sortait d’une Coupe du monde U20 en 2018 où elle n’a pas été à la hauteur de ce qu’elle espérait. 2019, c’était peut-être un peu tôt pour la prendre avec nous, mais Marie a ce talent, on le sait depuis un petit moment. Elle performe avec les sélections jeunes depuis très longtemps, mais à ce moment-là, elle n’était pas performante. Je n’ai pas de regret de ne pas l’avoir prise en 2019 parce que je pense que l’état d’esprit dans lequel elle était à ce moment-là ne lui aurait pas servi et ça n’aurait pas servi l’Equipe de France. Maintenant, si on l’avait prise, on ne sait pas ce que ça aurait été, mais il n’y a pas de regret de ma part. Je savais qu’à un moment donné Marie ferait partie du groupe. On l’a souvent dit, à un moment donné, Marie n’était pas performante dans les grands rendez-vous. Aujourd’hui, on n’en parle plus de ça car elle l’est. Donc, Marie est aujourd’hui naturellement l’attaquante de l’Equipe de France. »

La blessure de Katoto

« Marie-Antoinette Katoto va bien après sa légère blessure d’hier (face à l’OL), j’en suis la première rassurée ! On a très envie qu’elle performe mais il ne faut pas lui mettre toute la pression des résultats de cette équipe, d’autres joueuses peuvent apporter devant pour aider la sélection. Le plus important reste que l’équipe tourne bien. »

L’avenir de Katoto

« Son avenir, je pense, sera réglé avant le début de la préparation. On en a convenu collégialement avec le groupe des joueuses. »

L’absence de Kheira Hamraoui

« C’est surtout le fait qu’elle ne joue pas depuis plusieurs semaines. À partir du moment où en termes de performance, c’est difficile pour nous de l’observer, c’est cela qui a fait pencher la balance. »

Pour rappel, avant de disputer l’Euro 2022 (groupe D avec l’Italie, la Belgique et l’Islande), l’Equipe de France féminine disputera deux matches de préparation face au Cameroun (25 juin) et le Vietnam (1er juillet).