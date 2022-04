À l’instar de la section masculine de football avec Kylian Mbappé, les Féminines du PSG ont pour objectif de prolonger leur meilleure buteuse, Marie-Antoinette Katoto. En fin de contrat en juin prochain, l’internationale française est libre de s’engager dans le club de son choix pour la saison à venir. Mais les dirigeants parisiens veulent à tout prix conserver leur attaquante de 23 ans formée au club. Cependant, les discussions ne se déroulent pas comme prévues, comme l’a clairement indiqué la Titi dans un entretien à l’AFP.

« Pour l’instant, on n’est pas du tout en accord avec le club, pour plusieurs raisons et ils le savent. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous ne sommes pas d’accord. Après, je lis et j’entends des choses depuis que je suis arrivée au PSG, il y a beaucoup de paroles, pour l’instant il n’y a aucun acte (…) J’ai des échéances et je veux que ce soit réglé au plus vite. J’aimerais me projeter sur, j’espère, l’après-Euro (ndlr : 6-31 juillet) et mon futur proche. Ça va se régler très, très vite, mais pour l’instant on est en total désaccord. je suis ouverte à tout, que ce soit à l’étranger ou en France. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de considérations et je les en remercie. Je ne pensais pas qu’il y en aurait autant. Je suis très ouverte, pour l’instant les discussions se passent bien, très bien même. Le prochain choix que je ferai sera le bon, je l’espère. Ce sera à un moment important de ma carrière », a déclaré Marie-Antoinette Katoto, dans des propos rapportés par RMC Sport.

D’après plusieurs sources, le FC Barcelone ainsi que l’Olympique Lyonnais seraient intéressés par la meilleur buteuse de l’histoire du PSG. Il y a quelques jours, dans un entretien à Canal Supporters, le Manager Général de la section féminine, Ulrich Ramé, avait été interrogé sur la situation des joueuses en fin de contrat (Däbritz, Baltimore, Katoto). « Elles sont toujours en discussions. Les discussions sont commencées depuis longtemps. Ce qui est important à prendre en compte, ça va être nos résultats de fin de saison qui peuvent être des vecteurs de choix pour les joueuses. Elles sont les premières concernées par le terrain et c’est d’aller dans tout ça et que répondent à court terme sur le terrain. On a clairement affiché nos intérêts pour les unes et les autres. C’est de continuer à discuter, de pouvoir trouver rapidement un terrain d’entente. »