Revue de Presse PSG : Pogba, Tchouameni, Areola, Katoto…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 31 mai 2022. Quel avenir pour Paul Pogba et Aurélien Tchouaméni, Alphonse Areola devrait poursuivre sa carrière à West Ham, cinq Parisiennes appelées pour disputer l’Euro 2022 avec l’Equipe de France féminine et Marie-Antoinette Katoto va disputer sa première grande compétition internationale.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur le mercato agité qui attend certains joueurs de l’Equipe de France. En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba devra faire un choix pour son avenir. Pas convoqué avec les Bleus en raison d’une blessure, le champion du Monde 2018 ne devrait pas reporter le maillot des Red Devils malgré une proposition de prolongation de contrat. Et selon le quotidien sportif, « il ne devrait pas non plus signer à Paris où il avait été ciblé par Leonardo. » Démis de ses fonctions, le Brésilien a été remplacé par Luis Campos, qui se chargera du prochain mercato des Rouge & Bleu. Ainsi, Paul Pogba « n’entre pas nécessairement dans les plans » du dirigeant portugais. À ce jour, la Juventus Turin semble tenir la corde pour un retour du Français en Serie A. « Sa représentante, Rafaela Pimenta, a rencontré la direction turinoise le 16 mai et l’intérêt est réciproque. Mais, depuis, la situation n’a pas évolué, les positions ne se sont pas rapprochées. »

Concernant Aurélien Tchouaméni, son avenir sera également en jeu dans les semaines à venir. Le milieu de l’AS Monaco est au centre d’une lutte entre le PSG, le Real Madrid et Liverpool. Cependant, à ce jour, le club merengue aurait la préférence du joueur. Mais avec le PSG toujours en course, « il ne faut jamais jurer de rien tant que le contrat n’est pas signé. » Le joueur de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2024, pourrait être transféré pour un montant proche des 80M€, « à moins que Paris ne s’emploie à une surenchère de nature à faire tourner les têtes », rapporte L’E.

Prêté avec option d’achat à West Ham cette saison, Alphonse Areola est toujours sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023. Mais sauf surprise, son avenir devrait s’écrire loin de la capitale française. Troisième gardien en Equipe de France, le portier de 29 ans sait qu’il devra jouer s’il souhaite conserver son statut chez les Bleus. Mais, le Titi devrait bien rester à Londres. « Les Hammers entendent lever l’option d’achat de 9 M€ auprès du PSG. » La concurrence avec Lukas Fabianski (37 ans), titulaire en Premier League, pourrait s’inverser lors du prochain exercice.

Le quotidien sportif fait également un focus sur Marie-Antoinette Katoto. Absente de la liste de Corinne Diacre en 2019 pour participer à la Coupe du monde, l’attaquante du PSG a cette fois-ci été retenue pour disputer l’Euro 2022 en Angleterre (6 au 31 juillet). Après avoir acquis plus expérience et de maturité, l’attaquante de 23 ans « est attendue comme la joueuse phare pouvant mener les Françaises à leur premier titre majeur. » Sa non-présence en 2019 a sûrement eu un impact positif dans la carrière de la Titi. Élue meilleure joueuse du championnat, Marie-Antoinette Katoto est en bonne position pour terminer meilleure buteuse de D1 Arkema comme en 2019 et 2020. Elle « est actuellement dans le top 3 des meilleures attaquantes au monde. » Désormais, elle fait partie des cadres de l’Equipe de France avec notamment 14 buts sur les 11 matches des Bleues cette saison. Reste désormais à connaître son avenir alors que son contrat avec les Féminines du PSG expire le 30 juin prochain. Selon Corinne Diacre, « son avenir sera réglé avant le début de la préparation. »

De son côté, Le Parisien revient sur la liste de Corinne Diacre pour l’Euro 2022. Et cinq Parisiennes ont été appelées pour disputer cette compétition : Sakina Karchaoui, Grace Geyoro, Sandy Baltimore, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Tout comme les deux Lyonnaises, Amandine Henry et Eugénie Le Sommer, la milieu de terrain du PSG, Kheira Hamraoui n’a pas été retenue après sa saison difficile avec les Rouge & Bleu et ses relations compliquées avec certaines de ses coéquipières parisiennes.