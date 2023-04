L’été dernier, Eric Dina Ebimbe a décidé de rejoindre, en prêt avec option d’achat, l’Eintracht Francfort pour lancer définitivement sa carrière. Et le Titi du PSG a de grande chance de poursuivre son aventure en Bundesliga.

Après des prêts successifs au Havre et à Dijon, Eric Dina-Ebimbe avait décidé de vivre sa première expérience avec son club formateur la saison passée. Avec 14 rencontres disputées toutes compétitions confondues sous les ordres de Mauricio Pochettino, le milieu de terrain formé au PSG était intégré dans la rotation. Mais à 22 ans, le natif de Stains (en Seine-Saint-Denis) avait d’autres projets pour lancer définitivement sa carrière. Ainsi, il a décidé de rejoindre la Bundesliga et l’Eintracht Francfort. Devenu un titulaire en puissance avant sa blessure à la cheville début janvier, le joueur formé au PSG retrouve peu à peu des sensations ces dernières semaines. Et selon L’Equipe, le club allemand a de forte chance de lever l’option d’achat de 6.5M€, activable si Francfort (7e) se maintenait en Bundesliga. Interrogé par le quotidien sportif, Eric Dina-Ebimbe a été questionné sur ses ambitions et ses choix de carrière. Extraits choisis.

Une volonté d’y aller étape par étape ?

« Oui, car j’ai toujours été quelqu’un de réaliste. Il fallait, à partir de ce constat, arriver à saisir les opportunités au bon moment. Quand le PSG a décidé de supprimer sa réserve (en mai 2019), ça a été le début d’un cheminement pour arriver à rejoindre un groupe professionnel. »

Pourquoi a-t-il décidé de rester au PSG la saison passée après deux prêts successifs au Havre et à Dijon ?

« Dès le début, j’ai voulu rester. Pour un joueur formé au PSG, faire une saison au club, c’est un rêve et un objectif. Je me sentais prêt à être dans la rotation. Ça n’a pas été évident mais je voulais tenter le coup. Ça se passait plutôt bien à Paris, j’acceptais mon statut et ma place. Mais je me suis dit aussi que j’avais des objectifs personnels élevés. Est-ce que c’est mieux de faire 15 matches à Paris ou d’aller dans un championnat où l’exposition est élevée, où on est tolérant avec les jeunes ? J’ai failli signer à Leverkusen en janvier (2022) mais ça ne s’est pas fait. »

Sa signature à Francfort l’été dernier

« Dès le début de l’été, c’était clair que j’allais partir car l’entraîneur (Christophe Galtier) m’a dit qu’il ne comptait pas sur moi. Ça n’a pas été difficile d’entendre ça car je connais mes qualités et je savais que j’étais prêt à rejoindre un projet ambitieux. »

Important pour lui d’être impliqué dans un projet ambitieux ?

« Très important. Cette fois-ci, je voulais m’imaginer sur le long terme. Ma carrière est particulière, je n’ai fait qu’une saison à chaque fois dans mes clubs. À 22 ans, il est temps de s’imposer sur un projet de longue durée. Avec les dirigeants et l’entraîneur, on se comprend parfaitement. »