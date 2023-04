Kylian Mbappé a inscrit, ce vendredi soir, son 21e et 22e buts en Ligue 1 cette saison à l’occasion du déplacement à Angers. Une prestation durant la 32e journée de Ligue 1 qui lui permet de se rapprocher d’un sacré record.

On prend le même scenario et on recommence, ou presque. Comme la semaine passée, le PSG s’est imposé, cette fois à Angers (1-2, 32e journée de Ligue 1). Une victoire en demi-teinte qui doit énormément à un homme en particulier : Kylian Mbappé. Auteur d’un doublé, le numéro 7 prend quelque peu le large au sein du classement des buteurs, en plus de rapprocher le PSG de son onzième titre de champion de France de son Histoire.

Mbappé dépasse Papin

Et son Histoire, Kylian Mbappé est, lui, en train de l’écrire. Ce vendredi soir, il a ainsi dépassé l’un de ses pères en devenant le 16e meilleur buteur de l’Histoire de l’élite hexagonale, effaçant des tablette un certain Jean-Pierre Papin. L’ancien monégasque compte désormais le nombre ahurissant de 157 réalisations en Ligue 1. Mais ce n’est pas tout. Kylian Mbappé pourrait également ravir une distinction honorifique à ce même Jean-Pierre Papin. En effet, s’il parvient à finir meilleur scoreur cette saison encore, ce qui est très bien partie, l’international tricolore aura alors enchaîné cinq saisons consécutives dans la peau du meilleur buteur. Il n’y a que l’ancienne gloire marseillaise, Ballon d’Or 1991, qui peut se targuer d’avoir réalisé une telle prouesse.