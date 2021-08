Ce samedi 7 août est très particulier, voire unique en son genre. Le PSG est à Troyes, un promu, dans la cadre de la première journée de Ligue 1. Mais au delà de cette apparence de normalité, l’exceptionnel guette. Déjà parce que le coeur Rouge & Bleu bat au rythme de celui de Lionel Messi et de sa probable signature à Paris. Un événement qui focalise les attentions même pendant la rencontre du soir. Ensuite parce qu’on a (enfin) beaucoup de public pour un match de L1 du PSG. On avait perdu l’habitude. Ce match est aussi à part parce c’est le retour de Kylian Mbappé sous le maillot parisien, lui qui refuse toujours de prolonger son contrat qui court jusqu’en 2022… Et cerise sur le gâteau, l’Estac est une entité du City Group, donc pas un ami du club de la capitale.

Pour cette première journée première étape dans la conquête du dixième titre – après une deuxième place au terme de l’exercice 20-21 – Mauricio Pochettino a choisi la logique dans la composition de son onze avec un entrejeu Herrera-Danilo-Wijnaldum.

Temps forts

Feuille de match du Estac/PSG

Première journée de Ligue 1 | Samedi 7 août 2021 à 21 heures au stade de l’Aube | Diffuseur : Canal+ Sport | Arbitre : Delerue | VAR : Gaillouste