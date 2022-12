Vers un programme adapté pour Kylian Mbappé et Achraf Hakimi avec le PSG

Respectivement finaliste et demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont d’ores et déjà fait leur retour au Camp des Loges avec leurs coéquipiers.

Le PSG retrouvera l’élite hexagonale ce mercredi soir à l’occasion de la réception du RC Strasbourg en marge de la 16e journée de Ligue 1. Une partie qui devrait voir Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Neymar Jr ou encore Marquinhos faire leur retour. Concernant les deux premiers cités, ceux à avoir été le plus loin au sein de la compétition planétaire, un programme adapté devrait leur être offert par le club de la capitale.

Vers une semaine de récupération début janvier ?

Vite retrouver les terrains afin de ne pas gamberger, voici la stratégie que plusieurs joueurs du PSG semblent privilégier. Neymar Jr, Marquinhos, mais surtout Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont fait leur retour à l’entraînement bien plus tôt que prévu. Concernant le latéral droit marocain et l’attaquant de l’Équipe de France, ils souhaitaient enchaîner, comme Christophe Galtier l’a exposé en conférence de presse ce jour.

Toutefois, ce retour sera très certainement accompagné d’un programme spécifique, nous indique ce jour L’Équipe. Kylian Mbappé et Achraf Hakimi seront donc, sauf forfait d’ici là, à la disposition de leur coach face à Strasbourg ce mercredi 28 décembre (21h00, 16e journée de Ligue 1) et face au RC Lens ce dimanche 1er janvier 2023 (17e journée de Ligue 1, 20h45). Mais une fois ces deux rencontres passées, les deux hommes devraient ensuite faire l’impasse sur le 32e de finale de Coupe de France, planifié le 6 janvier face à Châteauroux. Cela leur laissera donc une semaine afin de parfaire leur récupération physique après une Coupe du monde des plus éprouvantes.