Vannes / PSG – Les compositions officielles

À l’occasion des 16e de finale de la Coupe de France, le PSG se déplace sur la pelouse de Vannes ce lundi soir (21h10, Eurosport 2 / France 3). Les hommes de Mauricio Pochettino auront certainement à cœur de bien débuter leur année 2022 dans le but d’engranger un maximum de confiance avant les grosses échéances qui arrivent à grands pas. Pour cette partie, le technicien argentin devra se passer de Juan Bernat, Danilo et Lionel Messi (Covid-19) ainsi que de ses Sud-Américains, tout juste rentrés de vacances et qui sont sur le banc. De quoi permettre à certains titis de grappiller du temps de jeu.

Ainsi, Edouard Michut, dans l’entrejeu, et Xavi Simons, dans la ligne offensive, sont bel et bien titulaires pour cette partie. Kylian Mbappé prendra, lui, la pointe de l’attaque, tandis que Gianluigi Donnarumma gardera le but parisien.

Feuille de match Vannes / PSG

16es de finale de Coupe de France – Lundi 3 janvier 2022 à 21 heures 10 au Stade de la Rabine – Diffuseur : Eurosport 2 / France 3 – Arbitre : Stinat

Le XI du PSG : Donnarumma, Dagba, Kehrer, Kimpembe (c), Nuno Mendes, Michut, Verratti, Herrera, Wijnaldum, Mbappé, Simons Remplaçants : Navas, Marquinhos Kurzawa, El Chadaille Bitshiabu, Paredes, Dina-Ebimbe, Gharbi, Di Maria, Icardi,

