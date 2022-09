La section féminine du PSG a démarré sa saison difficilement avec un revers à Dunkerque face à L’Olympique Lyonnais en marge du Trophée des Championnes. Durant cette rencontre, un fait à surpris : Grace Geyoro a été dépossédée de son brassard de capitaine. Une décision qui s’explique par sa volonté affichée de plier bagages, direction Chelsea, cet été.

Un mercato en cours…

Un désir de l’internationale tricolore certes, mais qui n’est pas du tout celui du Paris Saint-Germain. Et pour cause, il y a environ trois semaines de cela, la direction parisienne a repoussé une offre jugée astronomique dans le football féminin, à savoir 500 000 euros. Malgré ce, Chelsea, intéressé de longue date, ne lâcherait nullement Grace Geyoro et compterait bien tout tenter d’ici à la fermeture du mercato britannique (le 8 septembre prochain). Problème pour les Blues, les Rouge et Bleu ne sont apparemment pas enclins à laisser filer leur élément, nous confirme ce jour Le Parisien. Non, la priorité serait plutôt de la conserver bon gré mal gré. Une tendance qui pourrait, bien évidemment, évoluer d’ici quelques jours, mais qui semble toutefois très ancrée.

En parallèle, LP fait un petit point sur le mercato parisien. Le marché des transferts tirera son rideau le 20 septembre prochain dans l’Hexagone et des mouvements sont encore à prévoir à Paris. Déjà, deux jeunes pousses vont être prêtées, à savoir Jade Le Guilly (Real Sociedad) et Océane Hurtré (Dijon FCO). Enfin, du côté des arrivées, Sarah Bouhaddi, la portière lyonnaise, serait dans les petits papiers de son ancien coach à Lyon, Gérard Prêcheur. Néanmoins, cette piste ferait quelques remous au sein du vestiaire. LP confirme, en outre, que le PSG essaye toujours de faire signer Jackie Groenen, la milieu de terrain de Manchester United. En revanche, si sa venue apporterait un vrai plus, la concrétisation de ce transfert semble, à l’heure actuelle, assez complexe.