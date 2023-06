Direction l’Arabie saoudite pour Sergio Ramos ?

Après deux saisons au PSG, Sergio Ramos quittera les Rouge & Bleu à l’issue de la saison. Et l’Arabie saoudite pourrait être la prochaine destination de l’Espagnol.

Devenu un titulaire indiscutable sous les ordres de Christophe Galtier, Sergio Ramos n’aura finalement pas convaincu lors de son passage au PSG. Après une première saison tronquée par les blessures, l’Espagnol de 37 ans a été l’un des hommes les plus utilisés cette saison mais ses performances n’ont pas toujours donné satisfaction. Et alors qu’une prolongation de contrat avec une réduction de salaire était à l’étude, l’ancien du Real Madrid a finalement annoncé son départ du PSG ce vendredi soir. Et à 37 ans, l’ex-international espagnol devra ouvrir une nouvelle page de sa riche carrière. Et comme souvent, l’Arabie saoudite est une destination idoine pour les joueurs en fin de carrière.

🚨🗣️ Sergio Ramos : “Porter le maillot Rouge et Bleu ces 2 dernières années aura été une expérience merveilleuse. J’ai vécu une aventure inoubliable à Paris et je tiens à tous vous remercier pour votre soutien et votre amour. Allez Paris !” 🇪🇸 pic.twitter.com/KEh6sEKOP2 — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 2, 2023

Des contacts avec l’Arabie saoudite depuis quelques semaines

En effet, comme le rapporte Fabrizio Romano, plusieurs clubs du championnat saoudien avaient déjà pris contact avec Sergio Ramos ces dernières semaines, alors que ce dernier était en discussion avec le PSG pour évoquer une possible prolongation de contrat. De son côté, Sergio Ramos doit bientôt décider de son avenir avec sa famille et toutes les possibilités sont envisagées. Une information confirmée par le quotidien Marca. « Pour Sergio Ramos, l’heure de la décision a sonné. le défenseur central de 37 ans cherchera une nouvelle destination, et de nombreux regards se tournent vers l’Arabie saoudite. » Le quotidien madrilène rappelle qu’en mars dernier, le champion du Monde 2010 avait reçu une offre d’Al-Hilal avec un salaire de 30M€ par saison.

