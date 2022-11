Le PSG a réalisé une première partie de saison quasi parfaite. En 22 matches, les Rouge & Bleu ont un bilan de 18 victoires et 4 nuls. Et Christophe Galtier a notamment pu compter sur un Neymar Jr au top de sa forme pendant quatre mois. De bon augure pour le Brésilien avant la Coupe du monde.

Depuis le début de saison, le PSG peut s’appuyer sur un trio offensif, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, en feu. Mais un joueur fait preuve d’une régularité dans ses performances lors de cet exercice 2022-2023 : Neymar. Grâce à une préparation estival complète avec le club parisien, l’international brésilien a retrouvé un excellent niveau. Auteur de 15 buts et 11 passes décisives en 20 matches, l’attaquant de 30 ans rayonne sur le terrain aussi bien dans ses gestes que dans ses efforts défensifs. Désormais, le numéro 10 du PSG voudra surfer sur ses bonnes performances lors de la Coupe monde avec le Brésil.

« Neymar est mieux entouré que les précédentes Coupes du monde »

Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Nabil Djellit estime que Neymar Jr peut réaliser une grande Coupe du monde, notamment grâce à un meilleur effectif que lors des précédentes éditions. « Je trouve qu’il est mieux entouré que ses précédentes Coupes du monde avec le Brésil. Et justement, il ne voudra pas à lui tout seul forcer la décision et je pense que c’est quelque chose qui peut le libérer davantage. En 2014, on se souvient qu’il avait porté le Brésil d’une manière incroyable. Sa blessure avait ensuite en partie condamné le Brésil, qui avait ramassé en demi-finales (défaite 1-7) contre une Allemagne fantastique et future championne du Monde. En 2018, je pense que si les Belges ne stoppent pas le Brésil (défaite 1-2), ça aurait pu être compliqué pour l’équipe de France derrière, mais l’histoire n’a pas tourné comme ça et tant mieux pour nous. Et là, je trouve qu’il est revenu à un niveau absolument stratosphérique. Il chasse aussi des records. Je pense qu’il va passer devant Pelé notamment au nombre de buts (77 buts en sélection contre 75 pour Neymar). Pour moi, ça peut être l’année de Neymar tout simplement. »