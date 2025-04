PSG / Angers – Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier après-midi, le PSG s’est imposé contre Angers grâce à un but de Désiré Doué. L’international français a brillé, tout comme Khvicha Kvaratskhelia et Marquinhos.

Pour aller chercher le titre de champion de France contre Angers, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe très compétitive. Auteur de très bonnes performances ces dernières semaines, Désiré Doué était placé dans le couloir gauche de l’attaque du PSG. L’international français a été le parisien le plus dangereux, lui qui a marqué le seul but de la rencontre, son cinquième en Ligue 1 cette saison, le onzième toutes compétitions confondues. Il a été élu homme du match dans L’Equipe et Le Parisien, qui lui ont accordé un 7. « On ne l’arrête plus ! Encore buteur d’une reprise de volée du droit (1-0, 56e), le numéro 14 parisien confirme qu’il est devenu indispensable à cette équipe. Pas forcément en réussite lors des 45 premières minutes, il a continué son travail de sape et donne une balle de 2-0 à Ruiz d’un bon centre (59e). Ovationné par les fans du PSG, il cède sa place à Neves (67e) », indique le quotidien francilien. Autre joueur qui a brillé, Khvicha Kvaratskhelia. Passeur décisif sur le but de l’ancien rennais, l’international géorgien a eu du mal en début de rencontre avec son placement dans le couloir. De retour sur son côté préférentiel, à gauche, il s’est montré plus dangereux et a donc offert une offrande à Doué. Il a obtenu un 6 dans L’Equipe et Le Parisien. « De la combativité mais peu de réussite dans ses dribbles. Sa superbe passe décisive pour Doué (55e) est venue sauver une deuxième mi-temps où on ne l’a vu que pour manquer deux frappes (48e et 90e+ 2). Il a beaucoup bougé avec Doué, puis Barcola, en passant de droite à gauche et vice-versa pendant tout le match », analyse le quotidien sportif.

Gonçalo Ramos dans le dur

Titularisé à la pointe de l’attaque du PSG, Gonçalo Ramos a eu du mal à être trouvé par ses coéquipiers. Il s’est procuré deux occasions, dont une tête où il était seul dans la surface, mais sans réussite. Il a obtenu un 4 dans L’Equipe et Le Parisien. « Existe-t-il une corrélation entre ses prestations lorsqu’il est titulaire et lorsqu’il entre en cours de jeu ? Malgré son énergie et sa capacité à lancer le pressing des siens, il n’y a eu que trop peu de présence et de réussite offensive. Deux petites têtes au-dessus (31e, 36e) », analyse le quotidien sportif. De nouveau titulaire au milieu de terrain, Vitinha a proposé une prestation dans la lignée de ses dernières sorties avec le PSG. L’international portugais a reçu un 6 dans les deux quotidiens, tout comme Marquinhos, solide en défense. Son compère en défense centrale a été un peu plus en difficulté, plusieurs fois pris dans son dos, même s’il a réalisé de très beaux retours défensifs. L’international équatorien a obtenu un 5 dans L’Equipe et Le Parisien. « Il a donné quelques sueurs froides au Parc sur un retour en costaud pour arrêter Lepaul (12e), une glissade (20e) et des fixations très limites (26e, 30e) qui auraient pu aboutir à des situations pour Angers. Beaucoup mieux au retour des vestiaires, il stoppe Allevinah (54e) et contre une autre tentative. »