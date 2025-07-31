Donnarumma n’exclut pas de rester au PSG

Malgré l’arrivée prochaine de Lucas Chevalier au PSG dans les jours à venir, Gianluigi Donnarumma est prêt à se battre pour sa place de titulaire.

Dans ce mercato estival 2025, le PSG fait face à un dossier sensible à gérer. Acteur majeur de la saison historique des Rouge & Bleu, Gianluigi Donnarumma et son entourage n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente pour une prolongation de contrat. Et à un an de la fin de son bail, l’international italien a vu sa direction accélérer dans le recrutement de Lucas Chevalier (LOSC). De quoi mettre en péril son avenir chez les Rouge & Bleu.

Donnarumma prêt à se battre pour une place de titulaire

Mais selon les informations de Fabrizio Romano, Gianluigi Donnarumma et son entourage n’excluent pas de rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine, et ce malgré l’arrivée prochaine de Lucas Chevalier. Le portier italien serait prêt à se battre pour une place de titulaire lors de l’exercice 2025-2026 puis réfléchir à son futur dans les prochains mois. Une situation qu’il avait déjà connu lors de son arrivée à l’été 2021 avec Keylor Navas, avant d’être installé définitivement comme portier numéro un.

