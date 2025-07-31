La Juventus accélère pour l’arrivée de Kolo Muani

Désireux de conserver Randal Kolo Muani après son prêt de six mois concluant, la Juventus Turin se rapproche des exigences du PSG.

Encore sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, Randal Kolo Muani n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. De retour au Campus PSG, l’international français s’entraîne actuellement avec le groupe Espoirs en attendant de trouver un nouveau point de chute. Désireux de poursuivre l’aventure à la Juventus Turin après un prêt de six mois concluant (10 buts et 3 passes décisives en 22 matches), l’attaquant parisien doit encore patienter. Et pour cause, la Vieille Dame peine à convaincre les dirigeants parisiens.

À lire aussi : Mercato – La Juventus Turin veut compter sur Randal Kolo Muani rapidement

Un coût total de 45M€

Mais ces derniers jours, le club de Serie A a décidé d’accélérer dans le dossier Randal Kolo Muani et espère compter sur le joueur d’ici ce week-end pour le stage prévu en Allemagne. Et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’attaquant de 26 ans se rapproche de la Juventus Turin, qui a augmenté son offre. La formule serait un prêt payant de 10M€ tandis que les conditions pour l’obligation d’achat ont été simplifiées. Le coût total de l’opération devrait rapporter 45M€ aux Rouge & Bleu, précise GdS. Mais, le PSG n’a pas encore donné son feu vert et espère des offres venues de Premier League. Cependant, l’ancien Nantais donne sa préférence au club du Piémont.

De son côté, La Repubblica confirme l’accélération des discussions pour la venue du Français et évoque un prêt payant de 10-15M€ avec une obligation d’achat de 30-35M€. La Juventus espère boucler le retour de Randal Kolo Muani d’ici la fin de semaine, conclut le quotidien italien.