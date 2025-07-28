Mercato : La priorité de Gigio Donnarumma reste le PSG

La finale de Coupe du Monde des Clubs digérée, le mercato du PSG semble démarrer à la fin de ce mois de juillet 2025. Ainsi, l’avenir de Gianluigi Donnarumma s’apparente au dossier chaud du moment.

Alors que le dossier Illia Zabarnyi était le seul dossier actif et dont les informations fuitaient depuis le début du mercato estival, l’avenir de Gianluigi Donnarumma occupe désormais les esprits des dirigeants parisiens. En effet, en fin de contrat en juin 2026, le gardien de but entame donc sa dernière année de contrat sans avoir prolongé. C’est dans ce contexte que le Paris Saint-Germain aurait entamé les manœuvres pour remplacer l’Italien en approchant le LOSC et Lucas Chevalier. Le club de la capitale aurait trouvé un accord contractuel avec le Français, et fait une offre de moins de 40M€ aux dirigeants nordistes qui devraient la refuser. Si les pourparlers pourraient se poursuivre, l’avenir de Gianluigi Donnarumma n’est pas scellé. Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, la priorité du portier parisien reste de poursuivre l’aventure avec le PSG, et c’est ainsi qu’un rendez-vous avec ses dirigeants et représentants devrait se tenir à son retour de vacances : « Donnarumma souhaite déterminer si les conditions d’un renouvellement de contrat sont remplies« , précise Gianluca Di Marzio.

Un dossier qui s’apparente à celui de Kylian Mbappé à l’été 2023, puisque Gianluigi Donnarumma doit désormais faire un choix entre prolonger son contrat ou quitter le Paris Saint-Germain dès cet été, puisque le club de la capitale ne souhaite pas perdre un tel élément sans indemnité de départ à l’été 2026, libre de tout contrat.