Le Sénégal de Gueye et Diallo s’impose contre la Namibie

Alors que certains internationaux du PSG ont fait leur retour au Camp des Loges hier, d’autres sont encore sur les terrains avec leurs sélections. C’est le cas d’Abdou Diallo et Idrissa Gueye. Les deux joueurs parisiens étaient titulaires ce mardi après-midi lors du match entre la Namibie et le Sénégal dans le cadre des Éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. Vainqueur trois jours plus tôt de ce même adversaire (4-1) – avec un but d’Idrissa Gueye – le Sénégal a récidivé en s’imposant cette fois-ci sur le score de 3 buts à 1. Famara Diedhiou s’est offert un triplé, alors que les deux joueurs du PSG ont joué l’intégralité de la rencontre. Abdou Diallo a reçu un carton jaune. Grâce à ce succès, le Sénégal accroît son avance sur son dauphin – la Namibie – avec une avance de huit points.