Doué, Barcola, Ramos… Les chiffres clés après PSG / Strasbourg

Vendredi soir, le PSG a concédé un match nul spectaculaire contre Strasbourg au Parc des Princes (3-3). Retour en chiffres sur cette rencontre contre les Alsaciens.

Pour son retour à la compétition, le PSG recevait – au Parc des Princes – Strasbourg vendredi soir dans le cadre du choc de la huitième journée de Ligue 1. Durant cette rencontre, Bradley Barcola a ouvert le score. Depuis son arrivée à Paris, l’international français est le joueur parisien actuel à avoir le plus souvent ouvert le score toutes compétitions confondues (12 fois), devant son compère Ousmane Dembélé (11), indique le club de la capitale sur son site internet.

Désiré Doué impliqué sur 25 buts en Ligue 1 avec le PSG

De retour à la compétition contre les Strasbourgeois, Désiré Doué a été passeur décisif sur le premier but du PSG. Il est désormais impliqué sur 25 buts en Ligue 1 (13 buts, 12 passes). L’ancien Rennais est ainsi devenu le premier joueur né en 2004 ou après à atteindre ce cap dans l’élite. Buteur sur penalty, Gonçalo Ramos a marqué ses sept derniers buts en Ligue 1 en tant que titulaire. Le numéro 9 du PSG avait inscrit ses quatre derniers buts en tant que remplaçant. Enfin Senny Mayulu, auteur du but égalisateur, a fait trembler les filets pour la neuvième fois avec l’équipe première du PSG. Il est devenu le second joueur né en 2006 ou après le plus prolifique avec un club du Top 5 européen.