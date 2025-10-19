Luis enrique
Image : psg.fr

D’autres retours dans le groupe du PSG contre Leverkusen ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas19 octobre 2025

Mardi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace à Leverkusen dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. D’autres joueurs pourraient faire leur retour.

Vendredi soir, le PSG a concédé le match nul contre Strasbourg sur la pelouse du Parc des Princes en ouverture de la huitième journée de Ligue 1 (3-3). Lors de cette rencontre, Luis Enrique a pu compter sur le retour de Désiré Doué, absent depuis le 5 septembre en raison d’une blessure au mollet. Touchés plus récemment, Bradley Barcola, Senny Mayulu et Khvicha Kvaratskhelia ont aussi fait leur retour avec le PSG vendredi.

Une décision prise avant le départ en Allemagne

Touché au quadriceps lors du Classico, Marquinhos était revenu à l’entraînement collectif à la veille de la réception des Strasbourgeois. Mais le capitaine du PSG n’avait pas été convoqué pour le match de vendredi. L’Equipe indique que le retour de Marquinhos et de certains autres joueurs blessés est espéré pour le déplacement à Leverkusen mardi soir. Luis Enrique décidera au regard des sensations, indique le quotidien sportif. Hier, les joueurs du PSG se sont entraînés. Un décrassage léger pour les titulaires contre Strasbourg et une séance plus consistante pour les autres. Aucun nouveau bobo n’est à déplorer après le match intense contre les Alsaciens, conclut L’Equipe

