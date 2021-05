Ben Yedder : “On va s’appuyer sur notre force collective”

Demain soir (21h15, Eurosport 2, France 2), le PSG et Monaco s’affrontent en finale de la Coupe de France au Stade de France. Comme son entraîneur – Niko Kovac – Wissam Ben Yedder s’est présenté en conférence de presse à la veille de ce choc. Pour l’attaquant, il n’y a pas de favori dans cette finale. “Paris va jouer à fond, on est focalisés sur nous. Favoris? Ils ont de grands joueurs, mais on est sûrs de nous aussi. Ça va être un match compliqué, c’est une finale. On va s’appuyer sur notre force collective. On est très bien physiquement. On est plus focalisés sur le match de demain. Un avantage psychologique ? Il faut séparer les matches de championnat et de coupe. En tant que joueur, j’essaie de donner le maximum chaque jour. On ne peut pas gagner tous les matchs, mais le coach nous inculque l’ambition, la motivation, et nous dit de ne jamais douter.“