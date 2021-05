Pochettino : “Au-delà de la performance, le plus important est de soulever la coupe”

Cette semaine, le PSG entame la dernière ligne droite de sa saison 2020-2021. Et le club de la capitale peut glaner deux nouveaux titres lors des cinq prochains jours, dont sa 14e Coupe de France ce mercredi (21h15 sur France 2 et Eurosport 2). Et à la veille de sa finale de coupe face à l’AS Monaco, l’entraîneur du PSG – Mauricio Pochettino – s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Kimpembe et Neymar aptes pour demain ?

Pochettino : “Je ne sais pas encore si on pourra compter sur eux demain. Il faut attendre et on verra dans les prochaines heures. Une influence négative dans la préparation ? C’est une préparation normale, on attend juste la décision. Ça n’affectera pas notre préparation.”

Comment aborder la finale face à l’ASM ?

Pochettino : “Comme l’a dit Marquinhos, une finale ça doit se gagner. Au-delà de la performance, le plus important est de soulever la coupe.”

Un plan pour battre cette équipe de Monaco ?

Pochettino : “Il faut donner du crédit à cette équipe de Monaco qui a de la qualité. Ils nous avaient battu après un match de Champions League face au FC Barcelone. C’était un match où on avait eu le contrôle mais ils ont été efficaces et ont très bien défendu. Là, c’est une finale et c’est différent.”

L’état physique de son groupe

Pochettino : “On pense toujours qu’on peut s’améliorer, mais l’équipe arrive dans une bonne situation. La motivation est bonne, l’état d’esprit également.”

Comment gérer mentalement les deux matches de cette fin de saison ?

Pochettino : “On arrive à deux matches de la fin et on joue deux titres. L’état d’esprit est très bon pour atteindre nos objectifs.”

Comment aborde-t-il cette semaine en tant qu’entraîneur ?

Pochettino : “Je suis calme, tranquille. La finale sera demain, on jouera pour le titre, et dimanche aussi. Je suis un entraîneur tranquille, tout en ayant à l’esprit la responsabilité qui est la mienne avant de disputer une finale. J’espère que demain sera un bon jour pour nous.”

Un point sur le groupe

Pochettino : “Draxler souffre d’une gêne à la cuisse et on verra après l’entraînement s’il pourra jouer. Pour Gueye et Diallo, ils ont eu une gastro-entérite. Ils se sont entraînés séparément hier et on verra comment ils se sentent aujourd’hui.”