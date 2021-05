Draxler titulaire face à Brest ? (LP)

Si le PSG peut encore espérer remporter le 10e titre de champion de France de son histoire, il devra avant tout s’imposer face au Stade Brestois puis espérer un faux pas du LOSC contre Angers (nul ou défaite). Pour cette ultime rencontre de la saison 2020-2021, Mauricio Pochettino devrait compter sur un groupe quasi au complet. En effet comme lors des précédents matches, Alexandre Letellier (doigt), Juan Bernat (reprise), Layvin Kurzawa (cheville) et Marco Verratti) seront absents face aux Brestois. L’entraîneur parisien pourra notamment compter sur les retours de suspension de Presnel Kimpembe et Neymar Jr.

Après avoir prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2024, Julian Draxler pourrait postuler à une place de titulaire face au Stade Brestois 29 ce dimanche, rapporte leparisien.fr. “Draxler retrouve toutes ses sensations après sa gêne ressentie contre Reims (4-0) le week-end dernier. L’international allemand postule à une place dans le onze de départ au stade Francis-le-Blé.” Il devrait être accompagné par Neymar Jr, Ángel Di María et Kylian Mbappé dans l’animation offensive parisienne. De son côté, Presnel Kimpembe devrait retrouver sa place en charnière centrale aux côtés de Marquinhos. Toujours selon la composition probable du quotidien francilien, Colin Dagba et Abdou Diallo postuleraient pour occuper les couloirs de la défense parisienne. Enfin, Leandro Paredes et Idrissa Gueye formeraient le double pivot du milieu de terrain.

Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Navas – Dagba, Marquinhos (c), Kimpembe, Diallo – Paredes, Gueye – Di María, Neymar, Draxler – Mbappé