Thomas (Angers) : “On va jouer le jeu jusqu’au bout”

Pour remporter son 10e titre de champion de France, le PSG n’aura pas son destin entre ses mains. Avec un point de retard sur le LOSC avant la 38e et dernière journée de Ligue 1, les Rouge et Bleu devront s’imposer face au Stade Brestois et espérer un faux pas du LOSC contre l’Angers SCO. Si les Parisiens feront face à une équipe qui voudra éviter la place de barragiste, l’équipe nordiste défiera une formation qui n’a plus grand chose à jouer. Cependant, le SCO rendra la tâche difficile aux Dogues comme l’a rappelé Stéphane Moulin. De son côté, le défenseur, Romain Thomas, a également indiqué que l’équipe angevine allait jouer à fond cette rencontre.

“On s’est préparé normalement cette semaine. Effectivement on n’a plus rien à jouer, mais pour certains d’entre nous ce sera la première fois qu’on sera arbitre dans un dernier match. Ce qui est sûr, c’est qu’il ne faudra pas attendre de nous qu’on lève le pied car je ne sais pas faire ça. On va jouer le match à fond. On les avait battu au match aller (2-1), je pense qu’ils ont ça en tête aussi et il y aura certainement un esprit de revanche. Mais dans tous les cas sur la saison, Lille est meilleur que nous donc s’ils veulent être champions ils doivent normalement et logiquement nous battre”, a déclaré le défenseur angevin lors de l’émission de RMC Sport, Rothen Régale. “Est-il plus supporter du LOSC ou du PSG ? Paris m’a fait rêver et je les ai beaucoup suivi en Ligue des champions. Il y a que des tops joueurs dedans. Puis Lille, c’est fantastique ce qu’ils ont fait cette saison. Très sincèrement, je n’ai pas de préférence. Ce sont deux équipes de très haut niveau et on verra bien dimanche soir qui sera champion. Ce qui est sûr, c’est qu’on va jouer le jeu jusqu’au bout (…). Si Lille ne gagne pas chez nous, ce n’est pas là qu’il perde le titre non plus. Ils auraient pu gagner la semaine dernière contre Saint-Etienne (0-0). C’est une saison qui se joue sur le dernier match, mais ça aurait pu être plié avant aussi. Nous, on va faire notre match et Brest devra faire pareil pour se maintenir.”