Les propos scandaleux de Joan Laporta sur le PSG

Après plusieurs mois d’attente, Kylian Mbappé a mis fin au suspense sur son avenir en poursuivant l’aventure avec le PSG pour les trois prochaines années, soit jusqu’en juin 2025. Une prolongation de contrat qui a fait beaucoup parler dans le monde, mais surtout en Espagne. Les médias madrilènes n’ont pas digéré son choix de ne pas rejoindre le Real et s’attaquent à lui et au PSG depuis samedi soir. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a été interrogé sur cette prolongation et a eu des propos scandaleux sur les Rouge & Bleu.

« Cela fausse le marché. Les joueurs finissent par être kidnappés pour de l’argent, lance Laporta dans une interview accordée à l’Esportiu alors que les offres du PSG et du Real Madrid étaient proches. Ce sont les effets d’un club ayant un état derrière lui. Cela va à l’encontre de tous les principes de l’Union européenne. C’est une réflexion sur la pérennité du football en Europe. Ensuite, il y a la lecture que l’on peut faire du Barça. Il y a un rival direct qui ne sort pas renforcé et nous préférons qu’il ne puisse pas nous faire grimacer au moment de la compétition. Mais il me reste la réflexion sur la durabilité du football. »

Joan Laporta et le fair-play financier

Le président barcelonais souhaite une harmonisation du fair-play financier. « Pour qu’il n’y ait pas de délais de grâce avec certains pays alors qu’ici nous ne pouvons pas avoir assez de fair-play pour faire des transactions même si nous générons des revenus. La solution est que la ligue soit beaucoup plus flexible en termes de fair-play et que ces clubs n’aient pas les privilèges qu’ils ont de l’UEFA. Ils leur permettent de faire des choses qui ne sont pas acceptables et que les autres ne font pas.«

Joan Laporta qui a aussi parlé de Neymar, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2025 au PSG. « C’est un joueur exceptionnel. Mais tous ces joueurs qui reviennent un jour au Barça devraient venir gratuitement. Les joueurs qui vont dans des clubs comme le PSG ont presque signé leur esclavage pour de l’argent.«

Laporta et l’avenir d’Ousmane Dembélé

Le président catalan qui a aussi évoqué le dossier Ousmane Dembélé, en fin de contrat le 30 juin et qui est dans le viseur du PSG.

« Ils ont notre proposition et une date butoir pour prendre leur décision, car il n’y a plus de place. Nous préparons la saison prochaine depuis longtemps, et c’est un problème avec lequel nous sommes coincés, car l’agent ne répond pas à l’offre. On dirait qu’ils font une contre-proposition. Il y a une priorité en ce moment, qui est de remettre l’économie sur les rails. Il y a beaucoup de joueurs que nous avons et nous attendons cela et LaLiga n’est pas disposée à nous le donner. Les critères suivants sont très restrictifs.«